Пригожин знову заявив про завоювання Бахмута: в ISW пояснили, що на меті у "кухаря Путіна"

Глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вкотре заявив про буцімто взяття Бахмута. Втім, навіть якщо це правда, аналітики вважають, що стратегічного значення такий "здобуток" для Росії не має.

У свіжому звіті Інституту з вивчення війни проаналізували останні заяви Пригожина. Він 20 травня буцімто похизувався перемогою у Бахмуті, а також вкотре заявив, що покине місто 25 травня. Аналітики зазначають, що так звана перемога, якщо це взагалі правда, лиш символічна.

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"Захоплений" Бахмут не має стратегічного значення

Власне, Пригожин хизується, що його військові буцімто повністю захопили Бахмут 20 травня. Мовляв, взяли під контроль останній багатоповерховий будинок на південному заході міста поблизу пам'ятника МіГ-17. Й оскільки вагнерівці буцімто здобули якусь перемогу, то до 25 травня вони начебто утримуватимуть оборону, щоб у той день передати відповідальність за місто регулярним військам Росії.

В Інституті зазначають, що

Водночас посилаються на українське Міноборони. Заступниця міністра Ганна Маляр напередодні заявляла, що наші захисники надалі утримують позиції поблизу пам'ятника МіГ-17. Слід розуміти, що там точаться важкі бої, а ситуація – критична. Попри це все, українські герої продовжують мужньо боронити частину міста.

Аналітики наголошують, що так звана перемога, якщо вона дійсно є, – суто символічна. Навіть якщо ця заява відповідає дійсності, останні кілька кварталів Бахмута не важливі ані з тактичної, ані з оперативної точки зору. Ба більше, їхнє захоплення не дає російському війську оперативно значущої території, щоб воно могло продовжувати наступальні операції. Та й оборонятися на них від можливих контратак ЗСУ буде непросто.

Просування війська буде ускладнене

За словами аналітиків, українські контратаки на північ, захід і південний захід від Бахмута ускладнять будь-яке просування ворога за межі міста. Натомість заява Пригожина про буцімто відведення своїх найманців може свідчити, що він не планує продовжувати наступальні дії. Принаймні з метою просування безпосередньо на захід від Бахмута.

В Інституті зазначають, що найманці Пригожина:

навряд чи зможуть успішно провести контрольований вихід з міста, адже будуть атаковані нашими захисниками;

якщо ж і вийдуть, то зірвуть зусилля російського міноборони з підготовки до запланованих контратак ЗСУ;

навряд чи зможуть створити адекватну оборону або закріпити нещодавні здобутки у місті, щоб уникнути контратак до 25 травня.

Знову ж таки, все це розглядається крізь призму того, що Пригожин не збрехав про відведення. Але зауважимо, що відповідні заяви він робить ледь не щотижня, тож вірити йому на слово не можна взагалі.

Заява Пригожина про намір відступити може бути грубою спробою ввести в оману українські війська і змусити їх провести контратаку через Бахмут,

– кажуть і Інституті.

Водночас укладачі звіту зауважили, що ворогові все ж доведеться перекидати додаткові сили на Бахмутський напрямок. І це потрібно буде зробити незалежно від того, чи виведе Пригожин своїх найманців, чи ні.