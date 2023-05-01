"Брав" Бахмут чи не щодня, а тепер сипле слізливими заявами: Пригожин у відчаї через втрати ПВК

Днями кухар Путіна і "затятий вояка" Євгєній Пригожин традиційно пожалівся на брак боєприпасів, також заявив, що "ПВК "Вагнера" закінчується і через певний час перестане існувати". На Бахмутському напрямку у Пригожина та його найманців зараз величезні проблеми.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він припустив, з чим можуть бути пов'язані слова відчаю людини, яка ще кілька місяців тому чи не щодня "брала Бахмут".

Детальніше ПВК "Вагнера" закінчується та невдовзі перестане існувати, – Пригожин видав неочікувану заяву

Кепські справи вагнерівців Коваленко пояснив тим, що зазвичай їх використовували винятково як живу силу, живий щит, за яким йшов російський десант.

Пригожин не може повноцінно компенсувати ті втрати, яких зазнає ПВК "Вагнера", втрати дуже великі. При цьому, навіть якщо вони досягнуть якогось результату, він буде у регулярних військ, а не у самого Пригожина. Однак я впевнений, що вони цього результату не досягнуть,

– прокоментував спікер.

Пригожин хоче уникнути відповідальності

Подібними жалібними заявами Пригожин намагається зняти себе відповідальність за будь-які події, що можуть статися біля Бахмута. За словами військового оглядача, імовірність таких подій зараз висока. Адже російські війська концентруються безпосередньо в самому місті, маючи при цьому досить незручну ситуацію з флангами.

З іншого боку, Пригожин справді бачить, як зникає його ПВК, зауважив Коваленко. Мовиться перш за все про угруповання в Україні, а не загалом про терористичну структуру утворення.

Вона зникає і якось відновити Пригожин її вже не зможе. За деякими прогнозами та аналітиці, в нього може бути зараз в розпорядженні в Україні від 2 до 4 тисяч найманців саме біля Бахмуту. А це критично невелика кількість,

– повідомив аналітик.

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