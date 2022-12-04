Росіяни гризуться – українцям на радість: Пригожин жорстко "проїхався" по Рогозіну
Що може бути краще для українців, як не сварки росіян та погрози одне одному? Хіба що смерть Путіна. Такі інциденти в Росії ще більше підбадьорюють, й переконують, що ми рухаємося до Перемоги.
Пригожин жорстко оцінив візит Рогозіна на Донбас
Так, колишній глава російського ВПК Дмитро Рогозін "засвітився" у натовському екіпіруванні за мільйон рублів у війні "проти НАТО". Його поява на Донбасі дуже не сподобалася Євгену Пригожину, чиї найманці воюють на цьому напрямі. Останній жорстко принизив потішного патріота.
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Кухар Путіна відреагував на цирковий виступ Рогозіна, який приїхав на фронт у натовській формі.
Вважаю, що такого роду поїздки абсолютно марні і ні до чого позитивного не призводять. Думаю, що якби він спробував з кимось із вагнерівців зустрітися, то його навряд чи прийняли б,
– заявив Пригожин.
За його словами, Рогозіну в буквальному значенні пощастило, що він не перетнувся і не потрапив у поле зору вагнерівців. Адже за таких обставин йому, в екіпіруванні НАТО, навряд чи вдалося б повернутись з окупованих територій живим. Його оперативно ліквідували б.
Він додав, що таку людину відправили б у пластиковому мішку для впізнання.
Пригожин жорстко оцінив візит Рогозіна на Донбас / Фото із мережі
Це дуже кумедно, коли наближені Путіна влаштовують гризню між собою у боротьбі за привілеї від господаря. Ймовірно, на них ще й впливають цифри втрат, які російська армія зазнає на полі бою – їхніх солдат відправляють додому у чорних пакетах для впізнання.
Втрати ворога станом на 3 грудня
Росіяни прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 3 грудня вже знищили близько 90 600 окупантів, лише за минулу добу – 510. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:
- танків – 2 917 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 886 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1 906 (+1) одиниць;
- РСЗВ – 395 одиниць;
- засобів ППО – 210 одиниць;
- літаків – 280 одиниць;
- гелікоптерів – 263 (+1) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 572 (+8) одиниці;
- крилатих ракет – 531 одиниця;
- кораблів / катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 472 (+8) одиниці;
- спеціальної техніки – 163 одиниці.
Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.