"Отримав дозвіл": чому Пригожин заявив, що Росія втручалася у вибори в США

"Кухар Путіна" Євгєній Пригожин уперше визнав, що Росія впливала на вибори в Сполучених Штатах Америки та продовжить це робити. Загалом він робить чимало різних подібних заяв.

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, те, що дозволяє собі казати Пригожин, з жодного погляду неприйнятно у зовнішній політиці.

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Хто дає Пригожину на це карт-бланш

Фейгін вважає, що робити подібні заяви Пригожину дозволяє сам Путін. Адже він не є частиною апарату влади й ніколи нею не був.

Він близька саме до Путіна людина. Тому все, що відбувається у зв'язку з війною та до неї, – це, безумовно, пояснюється близькістю до вищої влади, до самого Путіна,

– заявив російський правозахисник.

Він зауважив, що не знає, яким кухарем є Пригожин, як про нього кажуть. Але знає, що той займався кейтерингом – постачав харчування у школи та, як кажуть, крав із дитячих котлів.

Пригожин отримав дозвіл на деяку самостійну поведінку

Фейгін зазначив, що у Пригожина все-таки бекграунд людини, що сиділа у в'язниці за низкою статей і це дається взнаки.

Просто в цій ситуації він отримав дозвіл на деяку самостійну поведінку, але у відомих межах. Ми ж не бачили, щоб він Путіна критикував особисто, – зауважив правозахисник.

За його словами, неможливо уявити собі, що Пригожин виступить проти головного сюзерена. Але те, що він заявляє, з жодного погляду неприйнятно у зовнішній політиці.

Можливо, це використовується для провокації деякої додаткової. Ну ось заявити таке в день виборів у Сполучених Штатах, що ми втручалися, втручаємося й будемо втручатися,

– сказав Фейгін.

Він зауважив, що Пригожин перебуває під слідством ФБР разом із деякими своїми співробітниками, які втручалися в американські вибори у 2016 році. Тому свою долю цими заявами він точно ускладнив.

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