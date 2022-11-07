Пригожин вперше визнав, що Росія втручалася в американські вибори

Кухар Путіна Євгєній Пригожин вперше визнав, що Росія впливала на хід виборів у Сполучених Штатах Америки. Він також заявив, що країна-агресорка й надалі буде це робити.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на пресслужбу компанії "Конкорд", що належить Пригожину. Відповідна заява була зроблена напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться 8 листопада.

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"Втручаємося і втручатимемося": Пригожин про вибори в США

Ми втручалися (у вибори в США – 24 канал), втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку,

– сказав Пригожин

Зазначимо, що 8 листопада 2022 року в США відбудуться проміжні вибори, на яких заповнюватимуться всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті, а також обиратимуться губернатори у 39 штатах та територіях країни. Наразі більшість у Сенаті та Конгресі складають демократи.

Які інтереси Росії у виборах США

Раніше у ЗМІ повідомляли, що росіяни намагаються втрутитись у вибори в США, аби завадити допомозі Україні. Група американських експертів Recorded Future заявила, що починаючи з вересня в невеликих соцмережах активізувалися акаунти, які, ймовірно, є фальшивими.

Основна ціль активності ботів – спроби привести республіканців до перемоги під час виборів в Конгрес США, зменшивши таким чином військову підтримку України.

Зауважимо, що окупантам навряд чи вдасться це зробити. Адже, до прикладу, у травні Конгрес схвалив рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Проти проголосували лише 11 конгресменів, щоправда, всі вони таки були республіканцями.

Пригожина звинувачують у втручанні у вибори США у 2016

Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році.

Росія використовує "фабрику тролів", більш відому як "Агентство інтернет-досліджень", для розповсюдження пропаганди в соціальних мережах.

Її діяльність оплачує Пригожин. Вона ганебно прославилася на весь світ, коли була виокремлена у звіті розвідки США 2017 року про спроби Росії втрутитися у президентські вибори у 2016-му.

Тоді в скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мін'юст США офіційно звинуватив 13 працівників "Агентства" у втручанні. До цього списку потрапив і сам Пригожин.

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