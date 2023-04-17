Діє в інтересах Путіна: заклик Пригожина закінчити війну дає чіткий посил

Днями ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин зробив гучну заяву, у якій закликав поставити крапку у так званій "СВО" та закріпитися на тих територіях, що є. Це може бути прямим посилом від команди, наближеної до Владіміра Путіна.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він відзначив, що російський споживач може сприйняти Пригожина як адеквата, яких в Росії не так багато.

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Про що сказав Пригожин

Євгєній Пригожин – один з небагатьох персонажів в Росії, який поки не входить в жодну команду, що претендує на владу, вважає Валерій Клочок. І він може діяти в інтересах російського диктатора. Його заява в очах так званого тверезого читача сприймається як об'єктивний аналіз ситуації. Мовляв, досягнуті певні результати, далі ефективно вести війну нічим, коли українська армія натомість стає потужнішою.

"Він це говорить відверто. Тому зазначає, що треба припиняти цю так звану "СВО". Не виключаю, що це може бути прямим посилом від команди, наближеної до Путіна. Це може використати його найближче оточення", – відзначив експерт.

Валерій Клочок про заяву Євгєнія Пригожина: дивитись відео

Які готуються сценарії

Кремль поки не коментує заяви Пригожина. Утім, в Росії гостро стоять питання спроможності ведення подальших наступальних дій в Україні, наголосив Клочок. Тут не можна недооцінювати мобілізаційний потенціал ворога.

Але я не виключаю припинення так званої "СВО", хоча віриться у це складно, розуміючи претензії Путіна. Втім, намагання стабілізуватися і закріпитися з метою підготовки подальшої військової претензії і в Україні в тому числі не можна. В цій частини в Росії певні сценарії готуються. Думаю, Пригожин може бути елементом такої інформаційної кампанії, яка зрештою виллється у бажання Росії вести переговори,

– припустив аналітик.

Чого боїться Пригожин

Валерій Клочок зазначив цікаву думку, що в Росії Пригожина можуть сприймати як адеквата, що намагається зберегти життя. Оскільки при українському контрнаступі Росії не вдасться втримати території і будуть великі жертви.

"Крім цього Пригожин застерігає правлячу еліту не допустити помилок, яких припустилася російська армія у 20 столітті. Мовиться про Фінську війну і події 1917 року, коли Миколу ІІ було усунуто з престолу. Це натяк, що і Путіна можуть усунути. Він застерігає від лібералів, яких боїться. Вони зараз сидять за кордоном, але можуть почати повертатися і ситуація буде іншою", – припустив спікер.

Заява Пригожина: що відомо