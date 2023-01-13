Пригожин невдовзі може загинути "смертю героя" під Соледаром, – Піонтковський
У бункері Владіміра Путіна розгорнулася дуже серйозна внутрішньополітична криза. Коли російська армія зазнає нової військової поразки, найімовірніше, це буде звільнення Мелітополя, тоді військові зможуть його прибрати.
Одного разу вони вже змусили його поставити на місце Євгєнія Пригожина, Рамзана Кадирова та Сєргєя Суровікіна. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.
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До слова, невдовзі Пригожин цілком може загинути "смертю героя" при спробі взяття Соледару або Бахмуту. І ті самі Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов із задоволенням за його труною пронесуть подушечки з його орденами та зірками героя Росії та квазіреспублік на Донбасі,
– зауважив Піонтковський.
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Путін зазнав серйозної поразки
Він наголошує, що вперше за 20 років своєї влади Путін зазнав серйозної апаратної поразки. Його надія на те, що він зможе перевернути хід війни призначенням більш яскравих та молодих полководців – теж закінчилася нічим. Диктатора змусили повернутися до старих облич.
"Програв перший поєдинок – битву за Київ разом з Шойгу та Гєрасімовим, і капітулюватиме з ними ж. Тепер вони бояться Путіна не так, як раніше", – каже Піонтковський.
Це результат тієї військово-політичної кризи, що спалахнула у Кремлі останніми днями. Вона дуже неприємна для російської патріотичної свідомості. "Саме тому російські ЗМІ досі не називають речі своїми іменами – ми робимо це першими", – підсумував публіцист.
Шойгу та Герасимов "розвели" Суровікіна
- Як зауважує Михайло Шейтельман, Пригожин дістав Суровікіна з-під Герасимова та Шойгу і зробив паралельну структуру управління армією. Проте нещодавно Путін зняв Суровікіна з посади командувача російськими військами в Україні.
- Так, невдовзі його просто звільнять, однак робити цього одразу не можна. Річ у тім, що лише на Новий рік його нагороджував особисто Путін за якість подвиги в Україні. Тепер він один з трьох заступників Герасимова, а коли звільняють заступника – ніхто з цього шуму не робить.
- Водночас Суровікін залишається командувачем військово-космічних сил Росії. Очікувалося, що саме ця складова буде кошмарити українців й руйнувати енергетичну інфраструктуру.
- На думку політтехнолога, Шойгу та Герасімов могли просто "розвести" Суровікіна. Вони – професійні апаратники. Уся історія зайняла два місяці. Суровікін втік з Херсона і не зміг зруйнувати енергетику. Тож Владіміру Владіміровічу підказали: пора знімати з посади.
- "Мовою 90-х, які так любить Путін: "Його розвели в темну й злили". Сам Суровікін не те щоб на це підписувався. Якщо судити з огляду на результат, це міг бути "розвод" з боку Шойгу та Герасимова. Вони дозволи Пригожину призначити Суровікіна", – вважає політтехнолог.