Більшість прихильників Трампа вважають, що вибори проходять нечесно

Відомі перші результати екзитполів виборів президента в США. Прихильники кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа не вірять їм.

Про це пише 24 Канал з посиланням на опитування CBS News. Зауважимо, що згідно з першими даними екзитполів, у перегонахлідирує кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс із 48% підтримки.

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А саме 52% прихильників Трампа заявили, що вибори відбулися нечесно. Водночас 88% тих, хто віддав свій голос за Гарріс, впевнені в прозорості виборів.



Вииборці Трампа вважають вибори нечесними / Інфографіка CBS News



Виборці Гарріс сумніві у чесності виборів не мають / Фото CBS News

Довідково. Опитування американців щодо того, за кого вони голосували, проводить організація Edison Research. Вона опитує людей по всій країні від імені консорціуму організацій новин.