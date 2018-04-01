Прихильники ведучого Володимира Дантеса не впізнали його на архівному фото

Український співак і телеведучий Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков), який з 2015 року є чоловіком солістки гурту "Время и Стекло" Надії Дорофеєвої, поділився своїм архівним фото зі шкільних років. Знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.

Зараз один із перспективних ведучих з'являється на телеекранах із розкішною зачіскою та в стильних речах. Однак не завжди Володимир Дантес був таким привабливим брюнетом.

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На архівному знімку, опублікованому в соціальній мережі, співака складно впізнати, адже в школі він мав світле волосся та носив окуляри. Окрім цього, Володимир Дантес був значно гладшим, аніж тепер. За словами популярного ведучого, так він намагався бути схожим на Річарда Гіра.

Влітку я вигорав (волосся вигорало, – ред.) і стригся, як Річард Гір. Це якщо ви не помітили,

– написав Володимир Дантес.

Прихильники не впізнали свого кумира на архівному знімку. "Не схожий! А чому так?", "Якщо б показали і запитали хто це, я б і не дізналася", "Він більше схожий на бабусю Рона, яку звали Тейсі", "Хто б міг подумати!", "Не вірю своїм очам", – здивовано коментували підписники Володимира Дантеса.

Хто такий Володимир Дантес?

Це популярний український телеведучий, який брав участь у проектах "Ближче до тіла" та "Їже, я люблю тебе". Також Володимир Дантес був зірковим тренером програми "Маленькі гіганти". Окрім кар'єри ведучого, чоловік також співав у гурті "ДІО. фільми".