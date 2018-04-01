18:24
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прихильники ведучого Володимира Дантеса не впізнали його на архівному фото

834 Читать новость на русском
Володимир Дантес показав архівне фото
Володимир Дантес показав архівне фото / Фото з вільних джерел

Український співак і телеведучий Володимир Дантес (справжнє прізвище Гудков), який з 2015 року є чоловіком солістки гурту "Время и Стекло" Надії Дорофеєвої, поділився своїм архівним фото зі шкільних років. Знімок з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.

Зараз один із перспективних ведучих з'являється на телеекранах із розкішною зачіскою та в стильних речах. Однак не завжди Володимир Дантес був таким привабливим брюнетом.

Читайте також: Даша Астаф'єва показала, як вона виглядає у повсякденному житті: фото

На архівному знімку, опублікованому в соціальній мережі, співака складно впізнати, адже в школі він мав світле волосся та носив окуляри. Окрім цього, Володимир Дантес був значно гладшим, аніж тепер. За словами популярного ведучого, так він намагався бути схожим на Річарда Гіра.

Влітку я вигорав (волосся вигорало, – ред.) і стригся, як Річард Гір. Це якщо ви не помітили,
– написав Володимир Дантес.

Прихильники не впізнали свого кумира на архівному знімку. "Не схожий! А чому так?", "Якщо б показали і запитали хто це, я б і не дізналася", "Він більше схожий на бабусю Рона, яку звали Тейсі", "Хто б міг подумати!", "Не вірю своїм очам", – здивовано коментували підписники Володимира Дантеса.

Хто такий Володимир Дантес?
Це популярний український телеведучий, який брав участь у проектах "Ближче до тіла" та "Їже, я люблю тебе". Також Володимир Дантес був зірковим тренером програми "Маленькі гіганти". Окрім кар'єри ведучого, чоловік також співав у гурті "ДІО. фільми".

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій
сьогодні, 18:04 Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій
49
1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
сьогодні, 18:03 1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
Анастасія Ковач-Петрушенко 724
Украина должна предложить миру свой iPhone
сьогодні, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 3627
Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
сьогодні, 13:38 Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
Борис Немировський 1241
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сьогодні, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 913
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук