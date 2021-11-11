Прихильників вступу України до НАТО відчутно побільшало: опитування

Більшість українців підтримують вступ України до Євросоюзу. За вступ до Північноатлантичного Альянсу теж виступають понад 50%.

Соціологи з'ясували, що найбільш лояльні до євроінтеграції жителі західних та центральних областей. Натомість люди зі східних регіонів менше підтримують вступ до ЄС та НАТО.

До речі Україна закликає збільшити присутність НАТО в Чорному морі

Які настрої серед українців

Вступ України до ЄС – 62% опитаних підтримали б, а 32% – не підтримали б.

Вступ України до НАТО – 58% підтримали б, а 35% – проти.

Зауважили, що найбільш скептичні у цьому питанні виборці "Опозиційної платформи – За життя", партій Шарія та Мураєва. Натомість рішуче підтримують вступ України до ЄС прихильники "Європейської Солідарності" та "Свободи".

"Рейтингу" провів опитування 4 – 9 листопада. Опитали 5000 респондентів, що старші 18 років у всіх областях, крім окупованих територій, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), скориставшись випадковою вибіркою мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.



Євроатлантичні настрої українців / Інфографіка "Рейтинг"



Євроатлантичні настрої українців / Інфографіка "Рейтинг"

Як було раніше

Таке ж опитування у червні проводив "Центр Разумкова". Тоді більшість українців теж виступали за вступ до НАТО.

53,8% опитаних підтримали б таку ідею,

31% проголосували б проти,

15,2% опитаних не змогли відповісти.

До речі, з кожним роком прихильників НАТО в Україні більшає. У 2002 році громадська думка була поділена навпіл — по 32% "за" і "проти". Протягом 2002 – 2010 років вдвічі зменшилася частка прихильників.

Натомість з 2014 року рівень підтримки вступу зріс до 37%, а в листопаді 2015 року – до 48%.