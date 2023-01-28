Прихована мобілізація й участь білоруських військових у війні: опозиціонерка розсекретила деталі
В Білорусі триває прихована мобілізація. Вона відбувається під виглядом збору інформації у призовників їх даних.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна. Вона зазначила, що також мобілізовані, які відслужили, демобілізувалися із частин ССО призиваються на збори.
Важливо Лукашенко розуміє нинішню позицію України, тому вже затіяв нову гру, – Гудков
За її словами, людей змушують підписувати папери щодо нерозголошення інформації, тому це не поширюється в пресі.
Насправді призов людей триває, в тому числі по селах, звідки інформація до журналістів практично не доходить,
– акцентувала Наталія Радіна.
"Що стосується настрою білоруських військових, то вони дуже серйозно побоюються, що їх все ж таки направлять воювати в Україну. Або це буде відбуватися з території Білорусі, або їх відправлять в Росію, звідки вони будуть заходити на Донбас чи в Запорізьку область", – додала опозиційна білоруська журналістка.
Дивіться повне відео з Наталією Радіною на ютубі 24 каналу:
Вербування білоруських військових
Вона зазначила, що офіційно поки білоруська армія не бере участі в бойових діях. Однак вона не виключає, що білоруські військовослужбовці в російській формі вже давно є в Україні.
Коли 24 лютого 2022 року з території Білорусі в Україну зайшла російська армія, серед них була й частина Сил Спеціальних Операцій Білорусі. Так, офіційно Україна не підтверджувала, але я знаю й від українських, й від білоруських джерел, що білоруський спецназ був в Україні,
– повідомила Наталія Радіна.
На її думку, те, що сьогодні на міжнародній арені нарешті стали говорити, що режим Лукашенка співучасник агресії проти України й необхідно створювати спецтрибунал над Путіним та Лукашенком, – це дуже важливо.
"Те, що відбувалося в Україні в перші місяці війни, те, що ми взнали про Ірпінь, про Бородянку, про Бучу – в усьому цьому винен й Лукашенко. В цих військових злочинах, в цьому геноциді проти України, в цих злочинах проти людяності", – наголосила журналістка.
Останні новини щодо Білорусі
- Євросоюз запропонував новий пакет санкцій проти Білорусі за її підтримку вторгнення Росії в Україну. ЄС планує обмежити торгівлю нафтою, вугіллям і золотом.
- Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що білоруських військових помітили в тимчасово окупованій Кирилівці в Запорізькій області. Ця інформація не залишилася без уваги Збройних Сил України.
- Якщо виникне загроза наступу з Білорусі, Україна матиме щонайменше 2 тижні на підготовку. Саме стільки часу пройде з моменту формування наступального угруповання до його вторгнення.