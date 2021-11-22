Приховав майна на 60 мільйонів: нардепу Шахову вручили підозру за недостовірне декларування

САП вручила підозру народному депутату групи "Довіра" Сергію Шахову. Політика підозрюють в недостовірному декларуванні свого майна.

Підозру вручили у провадженні, яке детективи НАБУ розпочали після оприлюднення розслідування журналістів "Схем". Сергія Шахова підозрюють у тому, що він не задекларував низку об'єктів власності.

Зверніть увагу Нардеп Шахов не задекларував майна цивільної дружини на 15,5 мільйона гривень, – НАЗК

Незадеклароване майно політика

За даними слідства, Сергій Шахов не вніс до декларації житловий будинок із земельною ділянкою в Обухівському районі. Також у декларації немає майна, яке належить його цивільній дружині Інні Журбі, а саме 13 квартир, 8 паркомісць, 2 будинки у котеджному містечку під Києвом, загальна площа яких становить понад 2 000 квадратних метрів та 27 земельних ділянок площею 115 гектарів.

Крім зазначених об'єктів власності, цивільна дружина політика володіє 2 автівками, частками в декількох компаніях та має доходи від продажу нерухомості. Усе це нардеп Сергій Шахов не вніс до своїх декларацій.

Слідчі оцінили суму майна, яке політик не задекларував, у 60 мільйонів гривень, що у 4 тисячі разів більше за прожитковий мінімум в Україні.

За статею про декларування недостовірної інформації, за якою нардеп отримав підозру, в Україні карають штрафом у розмірі від 68 тисяч до 85 тисяч гривень, громадськими роботами до 240 годин, обмеженням волі до 2 років або ув'язнення на такий же період з забороною займатися певною діяльністю до 3 років.

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