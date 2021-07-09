На Прикарпатті за добу змії покусали 3 дітей: вони в реанімації у важкому стані

9 липня 2021 , 10:29
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Джерело:

galka.if.ua

В Івано-Франківській області протягом 8 липня від укусу змій постраждали 3 неповнолітніх. Діти перебувають у важкому стані.

Про це повідомили в управлінні цивільного захисту ОДА. Там детальніше розповіли про кожен із випадків укусу змії. Усі потерпілі перебувають у реанімації.

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Що відомо про постраждалих дітей

Ввечері у Коломийську дитячу лікарню привезли 16-річного мешканця села Казанів Коломийського району. У нього був анафілактичний шок внаслідок укусу змії. Хлопця терміново госпіталізували в обласну лікарню. 

У цю ж лікарню 8 липня доставили 12-річну дівчинку, родом з Кривого Рогу. Змія вкусила її у праву руку в селі Осмолода, що на Прикарпатті. 

Приблизно о 22:00 години в обласну клінічну лікарню госпіталізували 16-річного хлопця. Змія вкусила його вкусила змія на дитячому майданчику – о 12:30 в селі Кінчаки.


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Випадки на Львівщині

  • Перший випадок укусу змії у Львівській області стався ще 28 квітня. Тоді у Сколівську районну лікарню доставили 38-річного харків'янина
  • У селі Хлівчани 12 травня трапився другий в області випадок укусу змії – у кисть лівої руки. 72-річну бабусю також госпіталізували. 
  • Згодом у гірському селі Ялинкувате змія вкусила 30-річну жінку. 1 липня трапився ще один неприємний інцидент з 54-річною жінкою.
  • Львівщина – лідер серед областей України за кількістю укусів змій. Загалом за 3 місяці плазуни покусали понад десяток жителів області.
Автор: Ірина Буртик