На Прикарпатті за добу змії покусали 3 дітей: вони в реанімації у важкому стані

В Івано-Франківській області протягом 8 липня від укусу змій постраждали 3 неповнолітніх. Діти перебувають у важкому стані.

Про це повідомили в управлінні цивільного захисту ОДА. Там детальніше розповіли про кожен із випадків укусу змії. Усі потерпілі перебувають у реанімації.

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Що відомо про постраждалих дітей

Ввечері у Коломийську дитячу лікарню привезли 16-річного мешканця села Казанів Коломийського району. У нього був анафілактичний шок внаслідок укусу змії. Хлопця терміново госпіталізували в обласну лікарню.

У цю ж лікарню 8 липня доставили 12-річну дівчинку, родом з Кривого Рогу. Змія вкусила її у праву руку в селі Осмолода, що на Прикарпатті.

Приблизно о 22:00 години в обласну клінічну лікарню госпіталізували 16-річного хлопця. Змія вкусила його вкусила змія на дитячому майданчику – о 12:30 в селі Кінчаки.



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