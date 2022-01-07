На Прикарпатті авто впало у прірву і в'їхало у будинок
Джерело:ДСНС України
У Косівському районі на Різдво, 7 січня, сталась ДТП. Авто з'їхало з проїжджої частини дороги в урвище і врізалось у житловий будинок.
Рятувальники допомогли вибратись із машини жінці й передали її медикам. Також вони оперативно відключили газобалонне обладнання та акумулятор в авто.
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Причини аварії
46-річний водій машини був тверезим, разом із ним їхала ще 45-річна жінка. За його словами, він не впорався з керуванням, тому і в'їхав у будинок.
На Різдво на Прикарпатті авто в'їхало у будинок / Фото ДСНС
Водія та пасажирку забрали до лікарні, їхньому життю загрози немає. У будинку на момент зіткнення був чоловік. Він сидів у іншій кімнаті, тому не постраждав.
Водій запевняє, що не впорався з керуванням / Фото ДСНС
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