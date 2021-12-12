На Прикарпатті через сильний снігопад обмежили рух на дорогах області
12 грудня 2021 , 18:34Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
На Прикарпатті 12 грудня очікується значне погіршення погодних умов. Через сильний снігопад і ожеледицю в області обмежили рух на дорогах.
Водночас прогнозують температура повітря від 0 до -1 градуса. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Читайте також Водіям слід бути обачними: Київ огорнув густий туман
За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, 12 грудня у зв’язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області,
– зазначили рятувальники.
У ДСНС вказали, що мовиться про дороги:
- Н 09 "Мукачево – Київ (на ділянці село Яблуниця – місто Івано-Франківськ);
- Н 10 "Стрий – Чернівці – Мамалига";
- Р 21 "Долина – Хуст";
- Р 24 "Татарів – Кам'янець-Подільський" (на ділянці села Татарів – місто Коломия).
У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що своїх підрозділів під час НС не залучали.
Коротко про погоду в Україні
- 11 грудня в Україні буде тепліша погода, ніж днями раніше. Вдень морозів не прогнозують. У південних областях температура повітря взагалі буде весняною. Щоправда, ситуацію псуватиме дощ.
- Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, транспорт може працювати зі збоями. В регіонах можливий туман, у горах снігопади. У столиці, Київській, Вінницькій, Черкаській та північних областях буде ожеледь. Дороги західних та північних областей скує ожеледиця.
- Окрім того, 10 грудня в Одесі та області прогнозували погіршення погоди. Пориви шквального вітру могли сягати від 15 до 20 метрів на секунду.