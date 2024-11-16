На Прикарпатті чоловік побив односельчанку, яка йшла на могилу до сина – полеглого "азовця"
На Івано-Франківщині чоловік побив матір загиблого захисника. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Інцидент стався 10 листопада в Луквиці, передає 24 Канал із посиланням на коментар старости села Володимира Андрусіва Суспільному.
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Побив маму захисника
За словами старости, 57-річна матір полеглого воїна Василя Красія того дня прямувала на могилу сина. 61-річний нападник стояв біля сільради разом із колишньою дружиною. Він звернувся до матері загиблого захисника і почав говорити щось про збори у старостинському округу. Коли жінка відповіла, що зараз не до цього, між ними виник конфлікт.
Він побив маму воїна — рука в неї була синя, плече синє. Вона казала, що він вдарив її по голові, бо в неї сильно болить голова,
– розповів Андрусів.
На місці події прибігли сусіди, які покликали старосту, а той викликав поліцію. Постраждала написала заяву у поліцію. У неї виявили легкі тілесні ушкодження.
Нападнику вже оголосили про підозру за фактом побиття жінки.
Відомо, що після інциденту чоловік почав погрожувати матері "азовця" та вимагав забрати заяву з поліції.
До слова, у Полтаві в ресторані Shade бізнесмен та поліцейський побили хлопця, який заступився за дівчину, після чого його госпіталізували з численними травмами.