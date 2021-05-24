Лобове зіткнення на Прикарпатті: авто перекинуло на дах, є загиблий

У Калуському районі, що в Івано-Франківській області, сталася смертельна ДТП. Водій пішов у забороненому місці на обгін та в лобову зіткнувся із зустрічним авто.
Сталася аварія вдень у неділю, 23 травня. Два авто зіткнулися на трасі Н-10 у селі Голинь.
До речі В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 13-річна дівчина
Як сталася смертельна ДТП на Прикарпатті
- Слідчі попередньо встановили, що 62-річний водій автомобіля "Хюндай" разом з пасажиром їхав у сторону Болехова.
- Він здійснив маневр обгону у забороненому місці, виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в авто "Альфа Ромео". У ньому перебувала 24-річна жінка, яка їхала одна.
- У результаті лобового зіткнення автомобілі відкинуло в кювет.
Авто "Альфа Ромео" із дороги вилетіло в кювет / Фото Нацполіції
- "Хюндай" ще й перекинувся на дах.
- Усіх трьох учасників аварії шпиталізували.
- Водій "Хюндай" від отриманих травм помер у лікарні.
- За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження.
Інші резонансні ДТП в Україні цими вихідними
- У Голосіївському районі Києва водій Ford Fiesta на пішохідному переході збив жінку. Від удару її відкинуло на 50 метрів, і травми стали смертельними: жінка загинула на місці.
- У столиці сталася ще одна масштабна ДТП: на Брест-Литовському шосе вантажівка наїхала на легковик. Опісля пролунав вибух і спалахнула вантажівка. Також загорівся і легковик. Попередньо, водія фури госпіталізували.
- У селі Тинне, що під Рівним, зіштовхнулися одразу 3 автомобілі. Загалом у них перебували 8 людей. Дивом ніхто не постраждав.