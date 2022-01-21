Збив дитину та залишив помирати: на Прикарпатті затримали директора лісгоспу
Джерело:Державне бюро розслідувань
В Івано-Франківській області директор одного з державних лісгоспів збив дитину та втік із місця події. Унаслідок аварії дівчинка померла в лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Лоєва Надвірнянського району 20 січня. У максимально стислі терміни слідчі ДБР зібрали докази та встановили фактичні обставини події.
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Посадовець, перебуваючи за кермом службового авто, наїхав на 9-річну дівчинку. Дитина перебувала у небезпечному для життя стані. Проте, чиновник, маючи змогу їй допомогти, залишив місце ДТП. Внаслідок отриманих травм дівчинка померла у лікарні,
– зазначили правоохоронці.
Правоохоронці затримали посадовця
- Співробітники Державного бюро розслідувань оперативно затримали чоловіка, який обіймає посаду директора одного з державних лісгоспів Івано-Франківської області.
- Наразі тривають слідчі (розшукові) та процесуальні дії. Готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
- Зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.
На Прикарпатті директор лісгоспу на смерть збив дитину / Фото ДБР
В Івано-Франківській області директор лісгоспу на смерть збив дитину / Фото ДБР