Поліція не пустила автобус антивакцинаторів на протест до Києва: не мали COVID-документів

Поліція Івано-Франківська зупинила автобус, у якому були понад 30 пасажирів. Усі вони збиралися на мітинг антивакцинаторів у Київ. Однак через відсутність сертифікатів про вакцинацію їм не вдалося покинути межі області.

Інцидент трапився увечері 2 листопада. Правоохоронці зупинили автобус, щоб перевірити наявність COVID-документів у пасажирів.

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Після зупинки автобуса, між пасажирами та правоохоронцями виникла сутичка. Однак опісля неї антивакцинатори, яких було близько 35, розійшлися, тому водій відмовився продовжувати поїздку. Однак він це як тільки побачив правоохоронців, просив у пасажирів 17 000 гривень на можливий штраф.

Поліція зупинила автобус з антивакцинаторами: дивіться відео

Декілька пасажирів того автобуса таки змогли потрапити на марш антивакцинаторів у Києві, але решта залишилися на Івано-Франківщині.

Антивакцинатори розійшлися після сутички: дивіться відео

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