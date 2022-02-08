На Прикарпатті спалахнула пожежа на нафтохімічному підприємстві

8 лютого 2022 , 12:15
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Джерело:

ДСНС

Уранці 8 лютого на підприємстві "Карпатнафтохім" у Калуші сталася пожежа. Там в одному з корпусів загорілась піч для опалення, яка працює на деревині.

Рятувальникам вдалось упоратись із вогнем за пів години. Але піч продовжила горіти.

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Загрози вдалось уникнути

За словами надзвичайників, пожежа розгорнулась на площі 70 квадратних метрів. Вони запевняють, що на інше обладнання вогонь не перекинеться.

Після того, як пожежникам вдалось побороти пожежу остаточно, вони продовжили охолоджувати піч.

До порятунку залучили 55 людей та 13 одиниць техніки. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Княжик