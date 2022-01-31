На Прикарпатті сталася моторошна ДТП з жертвою і постраждалими: фото з місця аварії

У селі Стримба, що в Івано-Франківській області, вранці 31 січня сталася жахлива ДТП. Водій автівки живцем згорів, ще кілька людей отримали травми.

Моторошна аварія трапилася на дорозі між Надвірною та Яремче. Там о 8:30 зіткнулися автомобілі.

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Під час маневру обгону зіткнулися BMW та ще два мікроавтобуси Volkswagen Т5. За інформацією свідків, від удару легковик загорівся. В автівці живцем згорів її водій. Інші машини отримали суттєві пошкодження.

У пресслужбі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій виданню повідомили про одну жертву та кількох постраждалих. Людей, які травмувалися внаслідок ДТП, терміново госпіталізували.

На місці аварії утворилися значні затори, там організували об'їзд.

На Прикарпатті сталася жахлива аварія: Фото ДСНС, телеграм Frankivsk 112

Інші аварії в Україні: останні випадки

Ввечері 30 січня в Ірпені, що поблизу Києва, на залізничному переїзді сталося зіткнення потяга та автобуса. Від удару маршрутку відкинуло на узбіччя. Постраждав водій, його госпіталізували.

У Дніпрі, на вулиці Чернишевського у ніч на 31 січня сталася аварія. Водій Volkswagen влетів у дерево, внаслідок чого машина загорілася.

У Нововолинську вночі 30 січня трапилася ДТП – зіткнулися два мінівени. В аварії постраждали 11 людей, усі – пасажири.

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