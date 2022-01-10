На Прикарпатті встановили зворушливий рекорд – наймасовішого виконання колядки в Україні

Унікальний та святковий рекорд зафіксували представники Книги рекордів України в Івано-Франківській області. Це сталося у селі Підгір'я 9 січня.

Майже 4,5 тисячі людей там одночасно заспівали колядку. І у такий спосіб перевершили попереднє досягнення Дрогобича Львівської області 2017 року.

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Маємо новий рекорд України з одночасного виконання колядки

Пісню "Нова радість стала" виконали 4 тисячі та 471 людина. Це сталося у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня.

Захід відвідали представники Книги рекордів України, тож вони успішно це досягнення зафіксували офіційно (учасників рахували за спеціальними формулярами).

Як розповіла представниця Книги рекордів України Тетяна Розвадовська, раніше рекорд належав Дрогобичу Львівської області. Там у 2017 році колядку одночасно співали 828 людей.

Нове досягнення перевершило цей показник у понад 5 разів.



4,5 тисячі людей у Підгір'ї виконали пісню "Нова радість стала" / Фото "Суспільне Карпати"

рекорд України з наймасовішого виконання пісні Миколи Леонтовича "Щедрик" – 3,5 тисячі людей.

Співорганізаторка заходу Олена Ананєвич додала, що колядку "Нова радість стала" обрали не випадково.

Це одна з найдревніших колядок. Вона дуже близька, її всі знають – від маленького до дорослого. Тому ми вирішили, що буде саме вона,

– розповіла вона.

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