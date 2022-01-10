На Прикарпатті встановили зворушливий рекорд – наймасовішого виконання колядки в Україні
Джерело:Суспільне
Унікальний та святковий рекорд зафіксували представники Книги рекордів України в Івано-Франківській області. Це сталося у селі Підгір'я 9 січня.
Майже 4,5 тисячі людей там одночасно заспівали колядку. І у такий спосіб перевершили попереднє досягнення Дрогобича Львівської області 2017 року.
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Маємо новий рекорд України з одночасного виконання колядки
Пісню "Нова радість стала" виконали 4 тисячі та 471 людина. Це сталося у селі Підгір'я Івано-Франківської області 9 січня.
- Захід відвідали представники Книги рекордів України, тож вони успішно це досягнення зафіксували офіційно (учасників рахували за спеціальними формулярами).
- Як розповіла представниця Книги рекордів України Тетяна Розвадовська, раніше рекорд належав Дрогобичу Львівської області. Там у 2017 році колядку одночасно співали 828 людей.
Нове досягнення перевершило цей показник у понад 5 разів.
4,5 тисячі людей у Підгір'ї виконали пісню "Нова радість стала" / Фото "Суспільне Карпати"
Співорганізаторка заходу Олена Ананєвич додала, що колядку "Нова радість стала" обрали не випадково.
Це одна з найдревніших колядок. Вона дуже близька, її всі знають – від маленького до дорослого. Тому ми вирішили, що буде саме вона,
– розповіла вона.
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