На Прикарпатті жінка купила в інстаграмі "права", захотіла внести у Дію – і потрапила під суд
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив рішення у справі жінки, яка купила водійське посвідчення в інстаграмі. За вироком, вона має сплатити штраф.
Жінка у всьому зізналася і просила суворо її не карати. Що цікаво, свої фальшиві права вона намагалася зареєструвати у додатку "Дія".
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На Прикарпатті засудили жінку за фальшиві водійські права
Як свідчить рішення суду від 16 листопада, нещодавно опубліковане у Єдиному державному реєстрі судових рішень:
- Жінка на Прикарпатті купила водійське посвідчення в інстаграмі (зрозуміло, "документ" фальшивий).
- А потім ще й намагалася зареєструвати куплене посвідчення у Дії (після чого й отримала виклик до поліції).
Свою провину під час судового засідання підсудна визнала, і просила суд суворо її не карати. Суд, утім, постановив накласти на жінку штрафЗверніть увагу: щоб отримати фальшивий документ, жінка не тільки надала шахраям свої персональні дані, фото та паспорт, а й заплатила 5 тисяч гривень
Тепер засуджена повинна сплатити державі 5100 гривень, а ще – 2059,44 гривні за проведення експертиз.
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