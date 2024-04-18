На Прикарпатті знешкодили усі "Шахеди": через уламки спалахнули пожежі
18 квітня 2024, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Світлана Онищук
Росія вдосвіта атакувала Івано-Франківщину дронами-камікадзе типу "Шахед". На щастя, люди не постраждали, проте зафіксували пожежі.
Глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук пояснила, що саме було ціллю Росії. Зауважимо, що тривога в регіоні тривала з 06:14 по 07:27 18 квітня.
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Що відомо про наслідки атаки на Івано-Франківщині
Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку (18 квітня – 24 Канал) ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об'єкти критичної інфраструктури,
– заявила посадовиця.
За словами очільниці Івано-Франківської ОВА, всі повітряні цілі ЗСУ знешкодили. Світлана Онищук додада, що:
- внаслідок падіння уламків виникли пожежі;
- в Івано-Франківську працюють відповідні служби;
- люди не постраждали.
Посадовиця запевнила, що ситуація контрольована.
Що відомо про атаку росіян по Івано-Франківщині
- Вдосвіта 18 квітня Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що ворожі ударні безпілотники типу "Шахед" рухаються по Івано-Франківщині на Коломию та Івано-Франківськ.
- Вибухи в області пролунали орієнтовно о 6:44. Згодом о 6:52 та 7:06 два вибухи почули в Івано-Франківську.
- Вранці 18 квітня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що ЗСУ збили всі цілі ворога, люди не постраждали.
- Він пояснив, що на місці попадання уламків виникли локальні пожежі. Міський голова вкотре закликав не публікувати фото та відео того, що та куди летить. Адже це допомагає ворогу.