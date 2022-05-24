У прикордонних районах Київщини, Житомирщини й Рівненщини запровадили важливі обмеження
Джерело:ДПСУ
У прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей вводять нові тимчасові режимні обмеження. Так хочуть посилити безпеку в цих регіонах.
Як повідомляють представники Державної прикордонної служби України, додаткові обмеження почали діяти вже від 23 травня. Їх скасують після завершення воєнного стану.
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Нові обмеження в прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей
На час воєнного стану в прикордонних районах цих регіонів заборонили:
- Пересуватися пішки або на транспортних засобах, проводити роботи з 22:00 до 5:00.
- Перебувати в лісових масивах
- Перевозити зброю та будь-які інші засоби активної оборони без дозволів.
- Фотографувати та знімати на відео дороги та інші важливі об’єкти інфраструктури. Також не можна фіксувати на камеру розташування та переміщення підрозділів Збройних Сил України.
- Використовувати безпілотники або будь-які інші літальні апарати та випускати плавзасоби на річках.
- Носити військову форму (для цивільних).
- Плавати, полювати та проводити різні види відпочинку.
Прикордонники уточнили, що ці обмеження не впливатимуть на представників військових формувань. Вони стосуються лише цивільних осіб. Все запровадили заради посилення безпеки у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей.
З полону вдалося визволити автора легендарної фрази "русский военный корабль, иди на х*й"
Справжнього автора цієї особливої фрази вже вдалося визволити з полону, в який він разом з побратимами потрапив на острові Зміїний. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Раніше ЗМІ повідомляли, що автором фрази є нібито морський піхотинець Роман Грибов, якого забрали з полону ще наприкінці березня. Але це не так – фразу сказав один з прикордонників. ЗСУ та ДПСУ спеціально не спростовували і не підтверджували цю інформацію, щоб не наражати людей на небезпеку.
Російські окупанти, ймовірно, знали, що канал зв’язку на Зміїному був лише у прикордонників. Тому посилено їх допитували.
Демченко наголосив, що справжній автор фрази вже в Україні. Його ім’я громадяни дізнаються дещо пізніше через певні безпекові моменти.
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