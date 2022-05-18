У прикордонних районах Росії можуть відбуватися "дивні дива", – Арестович

Через збройні провокації на території Сумщини, мешканці прикордонних районів Росії повинні бути готовими до неочікуваних прильотів і на свої території.

Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, наголосивши, що українські війська ні в якому разі не планують розгортати бойові дії безпосередньо на території Росії, повідомляє 24 канал.

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Снаряди дуже хитрі, – Арестович про загадкові "хлопки"

Впродовж 17 травня російські окупанти гатили з артилерії по Сумській та Чернігівській області. На думку Арестовича, подібні провокації траплятимуться все частіше, оскільки ворог прагне зайти на нашу територію, а подібні атаки – не більш ніж інструмент для того, аби перемкнути увагу захисників України та не дати їм переміститися на Запорізький, Херсонський та Донецько-Луганський напрямки.

Сили у них закінчуються. У багатьох підрозділах залишилося по 20% особового складу, тож будь-яка сотня наших солдатів може бути для них критичною. Того вони отримали завдання піджимати з території Росії,

– зазначив Арестович.

Враховуючи таку особливість ведення бойових дій, радник керівника ОП зазначив, що російські військові повинні врахувати, що рано чи пізно їм прилетить відповідь.

В мене такі роздуми вголос: жителі відповідних районів російської території нехай не дивуватися, якщо раптом з російськими військами на їхній території почнуть відбуватися всякі дивні дива.

Він додав, що снаряди – хитра річ, яка володіє здатністю "повертатися з іншої сторони" й коли по комусь стріляєш, інколи може прилетіти у відповідь.

Раніше Арестович розповів, що широкомасштабна мобілізація на території Росії малоймовірна, проте влада держави-агресорки може ввести воєнний стан у тих областях, які межують з Україною. Йдеться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області. Такий сценарій можливий, зокрема через те, що в цих регіонах постійно відбувається "щось загадкове", – то база вибухне, то склади горять. Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях.

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