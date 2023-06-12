Якщо ти загубив людяність, то ти загубив себе, – воїн-іменинник, якого повернули з полону

Для українського прикордонника 11 червня було подвійним святом. Захисника Зміїного повернули з російського полону у день народження.

У ДПСУ оприлюднили щемливе відео зі звільненими українськими захисниками. Прикордонник, якого повернули додому у день народження, розповів, що його побратими до останнього не вірили, що вони будуть в Україні.

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Про емоції після обміну

Сиділи із зав'язаними очима, думали, а якщо щось піде не так? Якщо зараз зірветься обмін чи ще щось та поїдемо назад?

– згадує захисник.

Воїн додав, що емоції взяли своє, коли він зрозумів, що опинився на рідній землі.

"Це не передати. Особливо, коли їхали з кордону. Діти з прапорами, зустрічають. Сльози наверталися. Я відвертався, плакав... Не передати ці емоції, їх треба відчути. На словах це тяжко", – розповідає прикордонник.

Прикордонник жартома каже, що відчував, ніби всі оточуючі знають про його свято.

Щемлива історія прикордонника: дивіться відео

Про російський полон

Захисник Зміїного розповідає, що найважче у полоні було саме в моральному плані. Каже, що бували моменти, коли він думав, ніби з'їхав з глузду.

"Мені незрозуміло, звідки така агресія та жорстокість, тому що ми українці? Виходить, так? Тому що ми українці, нас вони ненавидять. Земля кругла, ти ж не знаєш, що з тобою станеться", – наголошує військовий.

Він також закликав залишатися людиною у будь-якій ситуації.

"Якщо ти загубив людяність, то, мені здається, ти загубив себе", – підкреслив воїн.