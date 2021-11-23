Прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атак на кордон з Польщею

23 листопада 2021 , 09:30
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Джерело:

твітер Stanisław Żaryn

Польща заявила, що під час нападів на польському кордоні співробітники білоруських служб захищають мігрантів. Дії сторін нагадують реалізацію узгодженої тактики.

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарина заявив, що білоруські прикордонники беруть участь у прикритті мігрантів, які намагаються атакувати кордон з Польщею.

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Обидві групи здійснюють спільні дії, які виглядають як реалізація узгодженої тактики нападу,
– наголосив прессекретар.

Заява Литви

  • У Службі охорони держкордону Литви заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка змінив тактику перекидання мігрантів.
  • Наразі на територію Литви заштовхують невеликі групки мігрантів, по 3 – 5 людей.
  • Це суттєво ускладнює роботу прикордонників, адже так мігрантів важче затримати.
  • Водночас Любаєв запевнив, що усіх порушників затримують.
  • Загалом литовська сторона від серпня 2021 року не впустили приблизно 7250 нелегальних мігрантів з Білорусі. 
  • Схожа ситуація також на кордоні Білорусі та Польщі.
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Автор: Мар'яна Бекало