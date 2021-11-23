Прикордонники Білорусі захищають мігрантів під час атак на кордон з Польщею
23 листопада 2021 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:твітер Stanisław Żaryn
Польща заявила, що під час нападів на польському кордоні співробітники білоруських служб захищають мігрантів. Дії сторін нагадують реалізацію узгодженої тактики.
Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарина заявив, що білоруські прикордонники беруть участь у прикритті мігрантів, які намагаються атакувати кордон з Польщею.
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Обидві групи здійснюють спільні дії, які виглядають як реалізація узгодженої тактики нападу,
– наголосив прессекретар.
Заява Литви
- У Службі охорони держкордону Литви заявили, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка змінив тактику перекидання мігрантів.
- Наразі на територію Литви заштовхують невеликі групки мігрантів, по 3 – 5 людей.
- Це суттєво ускладнює роботу прикордонників, адже так мігрантів важче затримати.
- Водночас Любаєв запевнив, що усіх порушників затримують.
- Загалом литовська сторона від серпня 2021 року не впустили приблизно 7250 нелегальних мігрантів з Білорусі.
- Схожа ситуація також на кордоні Білорусі та Польщі.