Прикордонники затримали сучасний гелікоптер контрабандистів: пілота шукають

На Закарпатті прикордонники виявили багатоцільовий гелікоптер, який використовували контрабандисти. Його вартість становить понад 150 тисяч доларів.

Військовослужбовці вночі 1 лютого зафіксували незаконний перетин кордону невідомим літальним апаратом. Спільно зі співробітниками СБУ прикордонники організували пошуки, щоб затримати порушників.

До теми Сприяли контрабанді: митники з Дніпропетровщини попалися на 70 мільйонах гривень збитків

Згодом оперативники виявили гелікоптер у Хустському районі. Для того, аби літальний апарат не викрили, зловмисники ховали його у гірській важкодоступній місцевості.

У кабіні гвинтокрила були розсипані пачки з сигаретами. Однак правоохоронці не виключають, що ним могли незаконно переміщувати й нелегальних мігрантів до сусідніх країн.

Гелікоптер має вантажопідйомність на шасі 750 кілограмів. Він може розвивати швидкість до 185 кілометрів на годину та долати відстань у понад 550 кілометрів. При цьому до багажного відсіку гелікоптера можна завантажити до 50 ящиків сигарет.



Гелікоптер виявили у Хустському районі / Фото пресслужби ДПСУ

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб, а гелікоптер взяли під охорону. У справі розпочато досудове розслідування.

Крім цього, прикордонники спільно з угорськими колегами організували заходи для викриття порушників по обидва боки кордону.

Прикордонники виявили гелікоптер контрабандистів: дивіться відео

Контрабанда в Україні: останні новини