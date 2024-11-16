Прикордонники знищили російський триколор на Чернігівщині: ДРГ втекла ще до ліквідації ганчірки

Напередодні російські диверсанти встановили поблизу кордону в Чернігівській області, на зруйнованому мосту через річку Судость, свої прапори. Втім, чергова провокація окупантів зазнала поразки.

Так, українські захисники знищили російський триколор. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Прикордонники знищили російський триколор на мосту через Судость

Ворожі диверсанти встановили свої прапори на зруйнованому мосту через Судость. Однак, прикордонники оперативно спрямували дрони й точними ударами знищили російські ганчірки.

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Як прикордонники знищили російський триколор: дивіться відео

Проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії,

– заявили в ДПСУ.

Також наголосили, російський агресор продовжує намагатися нав'язувати свої нібито "перемоги" та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу.

"Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника", – підкреслили в Держприкордонслужбі.