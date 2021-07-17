Прикордонників точно заберуть, – у "Слузі народу" розповіли, як Монастирський хоче розділити МВС

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що новий очільник МВС повинен розділити міністерство. Зі складу МВС точно заберуть Держприкордонслужбу.

Про це Арахамія розповів в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Денис Монастирський йому сказав, – хоче зникнути з інформаційного поля на місяць. За цей час він планує провести "аудит того, що є" й розповісти про плани на пресконференції.

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Планують зробити "нормальний розподіл" МВС: що він передбачає

У нас як у правлячої коаліції є план інституційний щодо того, що такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій – Нацгвардія має бути роз'єднана з Нацполіцією і Прикордонна служба також,

– сказав Арахамія.

Він також заявив, що дуже складно керувати таким "монстроподібним міністерством".

Давид Арахамія зауважив – щодо відділення Держприкордонслужби, то вже є відповідний законопроєкт. Служба має бути підпорядкована Кабміну як окремий центральний орган виконавчої влади. Арсен Аваков, за словами Арахамія, був проти такого поділу.

Тож Давид Арахамія пояснив, що одним з первинних завдань міністра – "зробити нормальний розподіл".

Глава фракції "Слуг народу" також назвав такі заплановані зміни:

Держприкордонслужбу в МВС "точно" заберуть;

щодо міграційної служби – "питання відкрите".

Що цьому передувало