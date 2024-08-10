З прикордоння Курщини виїхали 76 тисяч осіб: вони скаржаться на мізерні виплати

З прикордонних населених пунктів Курської області евакуювали вже 76 тисяч осіб. Раніше місцеві записували відео зі словами "Путін памагі".

Російський диктатор їх почув і вирішив "помогті" місцевим росіянам, які покинули свої домівки. Він пообіцяв виплатити їм орієнтовно по 100 доларів. Якщо точніше – по 10 тисяч рублів, що становить приблизно 116 доларів, пише 24 Канал.

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Як Путін "допоміг" евакуйованим на Курщині

Російські пропагандистські ЗМІ поспішили похизуватись, що вони вже нібито евакуювали з прикордонних районів Курської області понад 76 тисяч людей.

Міністерство надзвичайних ситуацій регіону заявило, що понад 4,4 тисячі осіб із прикордонних районів Курської області розмістили в пунктах тимчасового розміщення.

Російські рятувальники заявили, що 60 пунктів тимчасового розміщення для тих, хто виїжджає з прикордонних з Україною територій, розгорнули в 8 регіонах Росії, включно з Курською областю.

Варто зауважити, що з деяких населених пунктів людей не евакуюють. Так, мешканці села Гуєво Суджанського району Курської області на відео побідкались, що в них немає евакуації.

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До речі, ті мешканці Курського району, яких таки евакуювали, не коментують виплати, які їм пообіцяли. Один з евакуйованих сказав, що він утримається від коментарів.

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Варто зауважити, що Путін 31 липня вдвічі збільшив розмір одноразової виплати тим, хто підписує контракт з російським міноборони вперше. Тільки погодившись загинути в Україні, протягом 10 днів росіянин отримає 400 тисяч рублів – орієнтовно 4 608 доларів за нинішнім курсом.