Прикрилися пов'язками СЦКК: окупанти на Донбасі вдалися до цинічної провокації

Озброєні особи з пов'язками СЦКК нібито проводили роботи із розмінування залишених позицій ЗСУ. Насправді ж окупанти здійснювали розвідку.

Це трапилось 13 жовтня орієнтовно о 10:45. ЗСУ затримали росіянина.

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Орієнтовно о 10:45 група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ,

– розповіли в ТКГ.

Українська сторона розповіла, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ;

це відбулось в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

Ба більше, оперативна група ЗСУ затримала одного військовослужбовця російських збройних формувань. Ним виявився громадянин Росії Андрій Косяк, 1978 року народження.



На Донбасі під час провокацій затримали громадянина Росії / Фото української делегації для участі у ТКГ



Росіянина підозрюють у вбивстві / Фото української делегації для участі у ТКГ

У нього вилучили зброю та боєприпаси,

– мовиться у повідомленні.

До речі, росіянина підозрюють в умисному вбивстві в 2010 році. Наразі тривають слідчі дії.



Росіянина затримала 13 жовтня оперативна група ЗСУ / Фото української делегації для участі у ТКГ

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