Прикро, що це залишилося без належної реакції, – Зеленський про обстріл Києва

Володимир Зеленський повідомив, що триває розбір завалів у Києві, куди 28 квітня ударили російські ракети. Якраз в день візиту Генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Президент України зазначив, що таке свідоме й жорстоке приниження Організації Обʼєднаних Націй з боку Росії – залишилося без потужної відповіді.

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Крім того, 29 квітня стало відомо, що через удару російської ракети по житловому будинку в Києві загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гирич.

"Вона стала двадцять третім працівником медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення за час із 24 лютого. Мої співчуття всім близьким, всім рідним. Вічна памʼять усім жертвам цієї війни", – сказав Володимир Зеленський.

Що відомо про обстріл Києва 28 квітня 2022 року

Російські війська ввечері 28-го квітня крилатими ракетами вдарили по Києву. Відомо, що агресор запустив 5 ракет, з них влучило дві у Шевченківський район.

Одна російська ракета влучила у багатоповерхівку. Через обстріл загинула журналістка "Радіо Свобода" – Віра Гирич. Жінку знайшли зранку 29 квітня.

Четверо людей – госпіталізовані.

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