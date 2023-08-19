Момент удару по Чернігову потрапив на камеру: моторошні кадри

У суботу 19 серпня, на Спаса, Росія вдарила ракетами по центру Чернігова. За словами Володимира Зеленського, звичайна субота перетворилася на день болю.

Багато чернігівців і гостей міста перебувало на центральній площі, в кафе та магазинах поблизу драмтеатру або йшли після освячення фруктів із найближчої церкви. У соцмережах з'явилися кадри обстрілу Чернігова 19 серпня, передає 24 Канал.

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Що потрапило на відео

Ракетний обстріл випадково зафіксував смартфон. Дівчина у Чернігові позувала для фото, коли відбувся ракетний удар.

Фотографія за секунду до ракетного удару: дивіться відео

Під час оголошення повітряної тривоги слід бути в укриттях – це може врятувати життя. Власне, так і сталося в Чернігові: як розповів міністр МВС, за дві хвилини до удару люди встигли спуститися в укриття.

Також момент удару зафіксували камери відеоспостереження. Там помітно, як валить дим і як біжать люди.

Удар балістикою по Чернігову: дивіться відео

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Що відомо про ракетний удар по Чернігову 19 серпня