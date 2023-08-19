Момент удару по Чернігову потрапив на камеру: моторошні кадри
У суботу 19 серпня, на Спаса, Росія вдарила ракетами по центру Чернігова. За словами Володимира Зеленського, звичайна субота перетворилася на день болю.
Багато чернігівців і гостей міста перебувало на центральній площі, в кафе та магазинах поблизу драмтеатру або йшли після освячення фруктів із найближчої церкви. У соцмережах з'явилися кадри обстрілу Чернігова 19 серпня, передає 24 Канал.
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Що потрапило на відео
Ракетний обстріл випадково зафіксував смартфон. Дівчина у Чернігові позувала для фото, коли відбувся ракетний удар.
Фотографія за секунду до ракетного удару: дивіться відеоЗверніть увагу! Під час оголошення повітряної тривоги слід бути в укриттях – це може врятувати життя. Власне, так і сталося в Чернігові: як розповів міністр МВС, за дві хвилини до удару люди встигли спуститися в укриття.
Також момент удару зафіксували камери відеоспостереження. Там помітно, як валить дим і як біжать люди.
Удар балістикою по Чернігову: дивіться відео
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Що відомо про ракетний удар по Чернігову 19 серпня
- Вибух пролунав об 11:30. По центру міста вдарили, імовірно, балістикою.
- 19 серпня – це субота, ще й Яблучний Спас. Окрім того, що в центрі міста було багато людей, цього дня в Чернігові відбувалася виставка дронів.
- Спершу повідомляли про шість загиблих. О 14:17 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Таким чином, кількість загиблих зросла до 7. За медичною допомогою звернулося 90 поранених, із них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.
- Однією із загиблих стала дівчинка – поліцейські наклали їй турнікет, але не змогли врятувати через велику втрату крові. Її мама у тяжкому стані.
- Станом на 15:25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 людей. Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломака.
- Ігор Клименко просить відповідально ставитися до повітряних тривог і йти в укриття, якщо оголошено тривогу. Також він закликає обмежити всі публічні заходи в Україні – це допоможе зменшити кількість жертв під час наступних обстрілів з боку Росії.