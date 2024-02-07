Прилітає прямо в точку: військовий сказав, як ЗСУ воюють при дефіциті снарядів

ФАБи, КАБи – це те, що постійно запускають росіяни. Вони розбивають будівлі, які знаходяться у мирних містах.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв. Він зазначив, що не так давно у славнозвісному українському місті Нью-Йорк прилетів ФАБ у житлову будівлю.

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Як раніше вони їх використовували, так і зараз. Це відбувається не останнім часом.

Надновітнього немає нічого. Тобто все, що вони використовують по нас, – в них є ще з радянських часів. Навіть були прильоти просто по посадках ракетою С-300,

– розповів Євген Ієвлєв.

"Артилерія постійно, касетні боєприпаси постійно, міномети 80-ті та 120-ті – постійно. Це не те, що там 1 раз на тиждень буває. А це те, що просто цілодобово", – розповів боєць ЗСУ.

За його словами, дефіциту БК у росіян точно не спостерігається. Ми працюємо трохи в більших умовах нестачі. Цей дефіцит БК, можливо, навіть нам трохи десь працює на користь. У чому? Ворог може за день випустити 50 снарядів і всі вони впадуть десь метрів за 100, 200 й розірветься в полях.

"Наша мінометка може налаштовуватися 2 – 3 години, але з 10 випущених мін, 7 прилетять точно туди, куди мали", – наголосив Ієвлєв.

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