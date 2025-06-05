У Прилуках дрон влучив у дім начальника пожежної частини: загинула його родина

Російські війська цієї ночі атакували Прилуки Чернігівської області. Відомо, що ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

На жаль, загинула його родина. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис очільника МВС Ігоря Клименка.

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У Прилуках дрон влучив у будинок начальника пожежної частини

Внаслідок атаки загинула його дружина. Також російський удар забрав життя доньки начальника пожежної частини, яка була патрульною поліцейською, та її однорічного сина.

Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога,

– розповів Клименко.

Він висловив співчуття непоправній втраті.

"Вбивства та страждання цивільних – це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", – підкреслив глава МВС.

Загалом внаслідок російського нічного терору у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

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До слова, Клименко також повідомив, що постраждали люди цієї ночі також у Харкові. Там на двох локаціях окупанти вдарили дронами по житлових кварталах. Внаслідок ворожих дій 18 людей травмовані, серед них – 4 дітей.