У Прилуках прогриміли вибухи

Війська російської армії не припиняють тероризувати українські регіони та їхніх жителів. Так, у Прилуках на Чернігівщині пролунали вибухи ввечері 19 листопада.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал.

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Вибухи у Прилуках

Зазначимо, що повітряну тривогу у Чернігівській області оголосили ще о 19:58. О 21:13 в Повітряних силах повідомили про ракету на Сумщині курсом на Батурин. Через майже 5 хвилин після цього в ПС попередили про небезпеку жителів Прилук, що на Чернігівщині.

"Прилуки – в укриття", – ішлося в повідомленні.

Вже о 21:22 з'явилася інформація, що в місті чули вибухи.

У Прилуках чути звуки вибухів,

– повідомили журналісти.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що в Сумах ввечері 19 листопада також було чутно вибухи. Спершу о 20:02 з'явилася інформація про вибух в місті. А вже о 21:23 на Сумщині знову було гучно.