Великі пожежі, руйнування, серед загиблих дитина: головне про масований удар ворога по Прилуках

Російська армія в ніч на 5 червня масовано обстріляла Прилуки у Чернігівській області безпілотниками. Внаслідок цього у місті загинули та постраждалі люди.

Також були зруйновані будинки, в них виникли пожежі. Головне, що відомо про масований удар по Прилуках 5 червня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Прилуках дрон влучив у дім начальника пожежної частини: загинула його родина

Як відбулася атака на Прилуки

Чернігівська область перебувала під загрозою повітряних атак з 22:41 4 червня до 01:25 5 червня — у цей період тривала повітряна тривога.

Вибухів у регіоні вночі не фіксували, однак під ранок Чернігівська обласна військова адміністрація повідомила, що атака таки відбулася й призвела до трагічних наслідків.

Під масованим ударом російських дронів опинилися Прилуки. За попередніми даними, щонайменше 6 безпілотників типу "Герань" атакували місто, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Росія атакувала Прилуки "Шахедами" / Фото Національної поліції України

Заступник міського голови Прилук Сергій Чміль повідомив, що через атаку було знищено 2 приватні будинки, багато є пошкоджень у приватних житлових будівлях, багатоповерхівках, а також навчальних закладах, які розташовані навколо.

Начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов розповів в етері телемаратону, що атака по Прилуках була однією з наймасштабніших та найбільшою за кількістю загиблих за останній час.

Наразі місцева владає надає всю можливу допомогу для відновлення постраждалих будинків, зокрема OSB-плитами, брезентом для даху, плівкою поліетиленовою для закриття вікон.

Що відомо про жертв та постраждалих

Станом на 11:00 відомо, що у Прилуках внаслідок масованого удару загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина.

У поліції Чернігівської області розповіли, що станом на 9:00 кількість травмованих внаслідок російської атаки "Шахедами" по Прилуках зросла до 8 людей.

Пожежі та руйнування у Прилуках після обстрілу / Фото ДСНС Чернігівщини

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що у Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Через це загинула його родина: дружина, донька – патрульна поліцейська – і її однорічний син.

Сам рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

Як відреагував на атаку Зеленський

Володимир Зеленський написав, що сьогодні вночі Росія завдала удару по Прилуках Чернігівської області 6 ударними дронами.

Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, є поранені та загиблі. Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "Шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук,

– зазначив президент.

Він висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих та постраждалих. Український лідер підкреслив, що Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. І коли Москва не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, то вбиває знову.

У Прилуках оголосили Дні жалоби через обстріл

У Прилуцькій міській раді повідомили, що на знак скорботи та з метою вшанування пам'яті загиблих внаслідок атаки Росії по місту, 05 та 06 червня 2025 року оголошено Днями жалоби в місті Прилуки.