Приманка з "мертвого" Путіна загрожує українській перемозі

Ситуація складається так, що масово розконсервується зброя часів "Холодної війни". НАТО відроджується і розширюється. Московія "дістає" зі збергіання старі танки. Ще і Кіссінджер почав знову висувати свої "миротворчі пропозиції".

Байками про смерть Путіна прагнуть "поховати" дещо інше

Усі так переймаються здоров'ям бункерного діда, начебто серед людей, які хоча б теоретично могли б зайняти його місце, є хоча б один умовно нормальний.

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Взагалі, у мене підозра, що ця тема про "здоров'я Путєна" – це дезінформаційна кампанія для Заходу, яка покликана переконати їх "поступитися бункреному", якому "недовго залишилося", і дуже скоро все одно буде нова "перестройка". То який сенс воювати? Треба просто почекати.



Чутки про "хворого" Путіна запускають, аби приспати Захід / Фото Getty Images

Дуже вже наполегливо тему про "хворобу Путєна" просувають мутні джерела з можливим кремлівським шлейфом. Не забуваймо, що ми маємо справу з професійними брехунами та дезінформаторами.

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