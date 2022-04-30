Примушують до співпраці: у Маріуполі окупанти полюють навіть за комунальниками

Російські окупанти змушують комунальників співпрацювати з ними. Якщо ті відмовляються, то їх везуть у Маріуполь та "переконують" фізичними методами.

Російські окупанти розшукують комунальників у Нікопольському районі Дніпропетровської області та Мангушському районі Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 30 квітня.

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За його словами, в загарбників катастрофічно не вистачає комунальників.

У зв'язку з катастрофічною нестачею хоча б мінімально кваліфікованих кадрів в комунальній сфері, окупанти посилили "пошук" силами фсб та мгб комунальників та працівників бюджетної сфери,

– мовиться в повідомленні.

Якщо комунальники відмовляються співпрацювати, їх везуть до Маріуполя. А там вже переконують фізичною силою. Відомі факти примусу рятувальників, пожежників та працівників комунальних підприємств.

Ситуація в Маріуполі 30 квітня

У будинки маріупольців російські окупанти заселяють чужих людей. Загарбники вирішили забрати житло від людей, поки вони у сховищах.

На евакуацію з міста чекають понад 1 000 цивільних та 600 поранених.

Командир 36-ої бригади морської піхоти ЗСУ "Волина" попросив президента Туреччини Ердогана застосувати "екстракшн" та евакуювати людей на територію Туреччини.

Папа Римський Франциск теж просив Путіна, аби той звільнив людей з "Азовсталі". Диктатор відмовляв.

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