Примусова депортація у Росію: алгоритм протидій в інфографіці
1 квітня 2022 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирне населення України. А також незаконно вивозити його не територію Росії.
Найчастіше окупанти вивозять українців з оточеного Маріуполя до Росії. Там їх відправляють до фільтраційних таборів. Є свідчення, що в них забирають мобільні телефони та документи, після чого відправляють до віддалених російських міст.
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За даними української влади, російські окупанти вивезли з Маріуполя близько 30 тисяч осіб в Росію або в захоплені райони Донецької області.
В Офісі Президента розробили алгоритм дій на випадок, якщо ви або ваші рідні були примусово депортовані російськими окупантами
Що робити, якщо вас було примусово депортовано
Зберігайте важливу інформацію
- Випишіть на аркуш телефонні номери близьких та завжди тримайте його при собі.
- Зберігайте українські документи, що посвідчують особу.
- За першої можливості відновіть електронні версії документів у "Дії".
Тримайте зв'язок з близькими
- Зберігайте українські сім-картки та за першої можливості встановлюйте зв'язок із рідними в Україні та повідомляйте їм про все, що з вами відбувається.
Бережіть свою приватність
- Очистіть телефонну книгу та переписки у месенджерах.
- Намагайтеся не давати відеоінтерв'ю та не коментувати депортацію для журналістів, незалежно від того, ким вони представляються.
Якщо ваших близьких було депортовано, повідомте про це за телефонами
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