Примусова депортація у Росію: алгоритм протидій в інфографіці

1 квітня 2022 , 15:30
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Джерело:

Офіс Президента

Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирне населення України. А також незаконно вивозити його не територію Росії.

Найчастіше окупанти вивозять українців з оточеного Маріуполя до Росії. Там їх відправляють до фільтраційних таборів. Є свідчення, що в них забирають мобільні телефони та документи, після чого відправляють до віддалених російських міст.

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За даними української влади, російські окупанти вивезли з Маріуполя близько 30 тисяч осіб в Росію або в захоплені райони Донецької області.

В Офісі Президента розробили алгоритм дій на випадок, якщо ви або ваші рідні були примусово депортовані російськими окупантами

Що робити, якщо вас було примусово депортовано

Зберігайте важливу інформацію

  • Випишіть на аркуш телефонні номери близьких та завжди тримайте його при собі.
  • Зберігайте українські документи, що посвідчують особу.
  • За першої можливості відновіть електронні версії документів у "Дії".

Тримайте зв'язок з близькими

  • Зберігайте українські сім-картки та за першої можливості встановлюйте зв'язок із рідними в Україні та повідомляйте їм про все, що з вами відбувається.

Бережіть свою приватність

  • Очистіть телефонну книгу та переписки у месенджерах.
  • Намагайтеся не давати відеоінтерв'ю та не коментувати депортацію для журналістів, незалежно від того, ким вони представляються.

Якщо ваших близьких було депортовано, повідомте про це за телефонами

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  • 16-48 – гаряча лінія Національного інформаційного бюро
  • +38 (044) 238-15-88 – гаряча лінія Міністерства закордонних справ України
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  • +38 (044) 287-81-65 – гаряча лінія Національного інформаційного бюро

Автор: Ігор Саджениця