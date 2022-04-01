Примусова депортація у Росію: алгоритм протидій в інфографіці

Російські окупаційні війська продовжують вбивати мирне населення України. А також незаконно вивозити його не територію Росії.

Найчастіше окупанти вивозять українців з оточеного Маріуполя до Росії. Там їх відправляють до фільтраційних таборів. Є свідчення, що в них забирають мобільні телефони та документи, після чого відправляють до віддалених російських міст.

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За даними української влади, російські окупанти вивезли з Маріуполя близько 30 тисяч осіб в Росію або в захоплені райони Донецької області.

В Офісі Президента розробили алгоритм дій на випадок, якщо ви або ваші рідні були примусово депортовані російськими окупантами

Що робити, якщо вас було примусово депортовано

Зберігайте важливу інформацію

Випишіть на аркуш телефонні номери близьких та завжди тримайте його при собі.

Зберігайте українські документи, що посвідчують особу.

За першої можливості відновіть електронні версії документів у "Дії".

Тримайте зв'язок з близькими

Зберігайте українські сім-картки та за першої можливості встановлюйте зв'язок із рідними в Україні та повідомляйте їм про все, що з вами відбувається.

Бережіть свою приватність

Очистіть телефонну книгу та переписки у месенджерах.

Намагайтеся не давати відеоінтерв'ю та не коментувати депортацію для журналістів, незалежно від того, ким вони представляються.

Якщо ваших близьких було депортовано, повідомте про це за телефонами

Для дзвінків в межах України

16-48 – гаряча лінія Національного інформаційного бюро

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0 (800) 507-028 – єдина гаряча лінія територіальної оборони

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