Чи наважиться Путін на примусову мобілізацію: Гудков оцінив ситуацію в Росії

Чисельність особового складу у російській армії стрімко зменшується. Ймовірно, Владімір Путін планує примусову мобілізацію для продовження активних штурмових дій на сході України, однак у Кремлі бояться невдоволення серед суспільства.

Нещодавно з'явилася інформація, що чоловікам призовного віку у Москві почали забороняти виїзд із Росії. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що російські військкомати отримали завдання до 6 вересня 2024 року підготуватись до мобілізації. Мовиться про формування списків призовників, їхнє місце проживання та військово-навчальні спеціальності.

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Друга хвиля мобілізації

Геннадій Гудков зауважив, що рішення про необхідність мобілізації є не військовим, а політичним. Однак Путін, на його думку, якомога довше відтягуватиме впровадження примусової служби у російському війську.

Зверніть увагу! Ветеран армії США Раян МакБет припускає, що мобілізація в Москві чи Санкт-Петербурзі може викликати невдоволення серед російської еліти, що призведе до революції. Саме тому Кремль використовує північнокорейські війська, аби не залучати до бойових дій мешканців великих міст.

Важливо наголосити, що мовиться саме про примусову мобілізацію, а не службу за контрактом.

Є велика ймовірність, що її все ж буде впроваджено у листопаді 2024 року, адже саме тоді набуде чинності закон про електронні повістки,

– зазначив політик.

Він пояснив, якщо у військкоматі відправили повістку на електронну пошту призовника, то автоматично вважається, що він її отримав, тому має прибути за вказаною адресою найближчим часом.

Списки чоловіків призовного віку у Росії, ймовірно, будуть передані прикордонникам, щоб жоден із призовників не виїхав із держави.

Можливо, зважаючи на втрати російської армії на території України, Путін буде вимушений оголосити про другу хвилю примусової мобілізації. Однак він цього дуже не хоче, адже вона може зумовити негативний політичний ефект для Кремля,

– сказав Геннадій Гудков.