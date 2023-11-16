Карма наздоганяє: як окупанти "віддячують" колаборантам на Запоріжжі

На окупованих територіях Запорізької області росіяни проводять приховану мобілізацію. У такий спосіб Кремль намагається швидко та непомітно компенсувати шалені втрати на фронті.

Окупаційна влада продовжує брати на "військовий облік" чоловіків на ТОТ. Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що насамперед російські окупанти "віддячують" колаборантам.

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Примусова мобілізація на Запоріжжі

Ворог постійно проводить мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Проте підхід росіян до мобілізації залишається незмінним.

Як і раніше, насамперед під мобілізацію підпадають ті, хто добровільно брав російські паспорти, ставав на військовий облік. Тобто, визнавав окупаційну владу з перших днів вторгнення.

Російські загарбники мають до цих людей більше довіри, адже розуміють, що вони не під примусом пішли на співпрацю з ворогом. Це означає, що колаборанти ідейно вважають себе росіянами, тому їх й мобілізують,

– мовив Лишенко.

Українців, які до останнього намагалися не отримати російський паспорт або навіть досі всіляко уникають цього, не мобілізовують й на фронт не відправляють. Росіяни розуміють, що ці люди вимушено залишилися в окупації та підтримують Україну. Втім, на українців, які не чекали "руській мір" окупанти чинять тиск.

У ГУР МО повідомили, що Росія готова до відкритої мобілізації. Росіяни вже уточнили списки можливих мобілізованих та перевели все в електронний облік. Проте напередодні президентських виборів Кремль боїться оголошувати повну мобілізацію.

"Навіщо їм такі в армії, адже це потенційні "зрадники". Це росіяни чудово розуміють. Тому карма знаходить колаборантів, звідки вони точно не чекали", – зазначив депутат Запорізької облради.

Кого насамперед мобілізовують на окупованих територіях: дивіться відео

Де найгірша ситуація з мобілізацією

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що росіяни продовжують мобілізацію на ТОТ. Найбільше українців ворог мобілізує на окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Там повномасштабна, тотальна мобілізація триває хвиля за хвилею.

Складана ситуація в анексованому Криму. Росіяни не довіряють місцевому населенню, тому посилюють репресивні фільтраційні заходи. На третьому місці за рівнем примусової мобілізації – Південь України. Там окупанти посилено проводять примусову паспортизацію та одразу після неї ставлять на облік, готуючи до мобілізації людину.

У ГУР зауважили, що завдання ворога на тимчасово окупованих територіях – повторювати ті самі мобілізаційні заходи, що нині проходять й на території країни-агресора.

Примусова паспортизація та мобілізація – це воєнні злочини проти мирного цивільного населення, які Україна постійно фіксує.