Плани Кремля зриваються на Донбасі

Кремль спростив до мінімуму процедуру отримання паспорта Росії на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Тепер не потрібно оформлювати паспорт незаконних збройних формувань (НЗФ) псевдореспублік як обов'язкову умову отримання паспорта РФ.

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Прискорено процедуру видачі паспорта – 5 робочих днів після передачі заяви про отримання паспорта.

Відкрито відділення міграційної служби РФ на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей для оперативної видачі паспортів РФ. Наразі такі відділення точно є у Луганську, Донецьку, Алчевську, Єнакієвому.

Такими прискореними діями НЗФ квазіреспублік на Донбасі за вказівкою Кремля поспішають в оформленні паспортів РФ для організації т.зв. "референдуму" до 11 вересня.

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Але джерела Інституту стратегічних досліджень та безпеки та Східна правозахисна група повідомляють, що наразі НЗФ псевдореспублік не справляються з поставленими завданнями, порушують дедлайни, а населення на захоплених територіях після 24 лютого зовсім не активно виявляє бажання у співпраці з РФ та окупацією.

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