В УПЦ МП заявили про примусовий привід Паші "Мерседеса" в суд вже сьогодні
Джерело:УПЦ МП
У суботу, 1 квітня, колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу оголосили про підозру. В УПЦ МП повідомили про примусовий привід Паші "Мерседеса" в суд вже сьогодні.
В УПЦ МП повідомили, що суд погодив примусовий привід митрополита Павла (Лебедя) на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Воно відбудеться сьогодні о 18:30.
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Паша "Мерседес" проходить обстеження в лікарні
Адвокат митрополита Чекман у коментарі Суспільному повідомив, що Лебідь зараз проходить обстеження в лікарні, а примусовий привід вважає тиском.
Нагадаємо, що спершу повідомлялося про те, що Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу. Причина – стан здоров'я Паші "Мерседеса". зазначалося, що воно відбудеться в понеділок, 3 квітня, о 9:00.
Все, що відомо про справу проти Паші "Мерседеса"
СБУ підозрює Пашу "Мерседеса" у порушенні рівноправності громадян, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України.
Зазначимо, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.
Вручення підозри Паші "Мерседесу" потрапило на відео – дивіться за посиланням.
Докази СБУ
В СБУ запевнили, що мають обґрунтовані докази проти Павла. Оприлюднили його перехоплені розмови, де Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні "російські прапори". Він каже, що нібито люди через це "довольні".
- "Паша Мерседес" передавав наративи російської пропаганди. Він ляпнув, "колись казали, що буде війна США та Росії до останнього українця. Ще небагато осталось",
- Також митрополит говорив, нібито на Заході Україні вже "немає українців", а "все Польща, Угорщина".
- Крім того, закликав молитись за настоятеля РПЦ Кирила.