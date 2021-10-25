Принесли "тіла" загиблих: під посольством Росії у Києві відбувся протест

У Києві під будівлею посольства Росії відбулася акція протесту. Люди вийшли на мітинг проти політики штучної ізоляції жителів ОРДЛО та ненадання їм медичної допомоги під час пандемії коронавірусу.

В акції протесту взяли участь представники "Української народної ради Донеччини та Луганщини" й "Восток SOS". Організації об'єднують переселенців з тимчасово окупованих територій.

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Під посольство Росії принесли "тіла" загиблих

Перед парканом російського посольства у столиці України учасники акції виклали загорнуті в поліетилен символічні імітації "трупів". Так демонстрували критичну ситуацію, що утворилася на окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Люди вийшли на акцію з плакатами: "Росія вбиває", "Росія зробила з Донбасу концтабір" та "Дайте доступ до вакцин".

Росія здійснює блокаду

Активіст Віталій Овчаренко зазначив, що зібралися з представниками "Восток SOS" та іншими активістами, аби нагадати про те, що Росія не відкриває КПВВ та не дає українцям виїхати з окупованої території.

Активісти вийшли, аби нагадати, що Росія здійснює блокаду, не дає можливість вакцинуватись сертифікованою вакциною, позбавляє доступу до медицини.

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"Росія має нести відповідальність за критичну ситуацію та загибель людей від COVID-19. Навіть статистика, яка у них публікується, свідчить про те, що ситуація там вкрай складна. Померлих та хворих у багато разів більше, аніж у самій Москві. В окупації проблеми з ліжками у лікарнях, ШВЛ, із киснем", – сказав Віталій Овчаренко.

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