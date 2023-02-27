Саудити просто так не їздять: Україна може отримати серйозну допомогу від Ер-Ріяду

Нещодавно в Україну завітав принц Саудівської Аравії. Саудити просто не так їздять, а отже Україна може розраховувати на серйозну допомогу від цієї держави.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Крім того, Саудівська Аравія виділила Україні 400 мільйонів доларів допомоги.

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Перший візит саудитів в Україну за 30 років

Фараджаллах зазначив, що Україна й арабські країни мають бути союзниками. Це був перший візит саудитів такого рівня в Україну за 30 років. Крім того, це ще й перший офіційний візит представників арабського світу в Україну з часу вторгнення, бо до того лише Кулеба зустрічався у Варшаві з Лігою арабських держав.

Ер-Ріяд уже достатньо спостерігав. Йому дуже не сподобався тиск США з питання України, оскільки йому не подобається, коли йому диктують, а подобається, коли його заохочують і зацікавлюють. Тому коли Україна почала робити правильні кроки щодо саудитів, вони вислали сигнал Вашингтону, що вони не нейтральні й не за Росію,

– зауважив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Він додав, що Саудівська Аравія допомагала Україні з полоненими, а тепер надала 400 мільйонів допомоги. Саудівська Аравія хоче закінчити війну мирно, але на основі міжнародного закону. Тобто, вона очевидно проти Путіна і його вторгнення.

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Допомога від Саудівської Аравії

За словами головного редактора порталу "України по-арабськи", Саудівська Аравія виділила 100 мільйонів гуманітарної допомоги, а ще 400 мільйонів – нафтопродуктами. Це означає, що саудити впевнені в перемозі України, а ще до війни вони інвестували в Херсон, тож їхній капітал теж постраждав від російської окупації.

"Саудівській Аравії не подобалось, що США не тиснуть на Туреччину, не тиснуть на Ізраїль, а тиснуть на неї. Це в арабській ментальності дуже принизливо. Вона показує, що Саудівська Аравія сама обирає, без тиску, бо вже міст Київ – Ер-Ріяд закріпився", – наголосив Фараджаллах.

Як він зазначив, на це вплинуло ще й постачання Іраном дронів Росії. У відповідь Росія очевидно допомагає Ірану, тобто посилює ворога Саудівської Аравії, що Ер-Ріяду абсолютно не вигідно. Саудівська Аравія демонструє, що Путіну слід змінити своє ставлення до Ірану.

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