Принц Гаррі і його наречена Меган Маркл отримали весільний подарунок від жителів Уельсу: фото
У четвер, 18 січня, принц Гаррі і його наречена американська актриса Меган Маркл відвідали столицю Уельсу – місто Кардіфф. Це вже третій офіційний вихід пари після оголошення про заручини.
Як повідомляє BBC, принц Гаррі і Меган Маркл відвідали Кардіффський замок і зустрілися з міністром культури, туризму і спорту Уельсу Лордом Елісом-Томасом. Також в замку британський принц і його наречена стали гостями Welsh Culture Festival і побачили виступ музикантів і поетів.
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Після екскурсії Гаррі і Меган вирушили в центр відпочинку і дозвілля Star Hub в районі Треморфа і зустрілися з підростаючим поколінням Уельсу. Королівська пара оцінила спортивну майстерність дітей і пограла з ними в настільні ігри.
Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали столицю Уельсу
Жителі Уельсу не відпустили принца Гаррі і Меган Маркл без весільного подарунка. 6-річний Гаррі Сміт і 9-річна Меган Тейлор вручили принцу і його нареченій "ложку любові", яку за давньою кельтською традицією дарують закоханим парам.
Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл
Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл
Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл