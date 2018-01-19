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Принц Гаррі і його наречена Меган Маркл отримали весільний подарунок від жителів Уельсу: фото

16:25, сьогодні 1845 Читать новость на русском
Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл
Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл / gettyimages

У четвер, 18 січня, принц Гаррі і його наречена американська актриса Меган Маркл відвідали столицю Уельсу – місто Кардіфф. Це вже третій офіційний вихід пари після оголошення про заручини.

Як повідомляє BBC, принц Гаррі і Меган Маркл відвідали Кардіффський замок і зустрілися з міністром культури, туризму і спорту Уельсу Лордом Елісом-Томасом. Також в замку британський принц і його наречена стали гостями Welsh Culture Festival і побачили виступ музикантів і поетів.

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Після екскурсії Гаррі і Меган вирушили в центр відпочинку і дозвілля Star Hub в районі Треморфа і зустрілися з підростаючим поколінням Уельсу. Королівська пара оцінила спортивну майстерність дітей і пограла з ними в настільні ігри.


Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали столицю Уельсу

Жителі Уельсу не відпустили принца Гаррі і Меган Маркл без весільного подарунка. 6-річний Гаррі Сміт і 9-річна Меган Тейлор вручили принцу і його нареченій "ложку любові", яку за давньою кельтською традицією дарують закоханим парам.


​Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл


​Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл


Весільний подарунок для принца Гаррі та Меган Маркл

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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