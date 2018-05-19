Принц Гаррі прибув на королівське весілля зі своїм братом Вільямом: промовисті фото

Весілля прицна Гаррі та Меган Маркл відбудеться вже за декілька хвилин. Перед довгоочікуваним приїздом нареченої у каплицю Святого Георгія, принц Гаррі прибув на церемонії в супроводі свого брата принца Вільяма.

Приннц Гаррі, як і годиться нареченому монархів, прибув у класичному королівському однострої. Помітно, що наречений хвилюється, однак підтримку йому складає рідний брат принц Вільям.

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Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл розпочнеться в каплиці Святого Георгія о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.



Принци Гаррі та Вільям біля Віндзорського замку йдуть у каплицю Святого Георгія

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Нагадаємо, що за церемонією вінчання спостерігатимуть тисячі людей, які вже зайняли місце біля палацу. Окрім цього, мільйони прихильників королівської родини у всьому світі матимуть змогу спостерігати за урочистою подією завдяки онлайн-трансляції. Весільна церемонія розпочнеться о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.